Groot drugsproces ‘Bruindump’ van start: openbare aanklager vraagt verbeurdverklaring van 6 miljoen euro

HasseltIn Hasselt is maandag het grote drugsproces van start gegaan tegen de Nederlander Thomas P. uit Kinrooi en 35 andere beklaagden. De openbare aanklager vroeg tijdens zijn betoog een verbeurdverklaring van 6 miljoen euro aan vermogensvoordelen, die de organisatie had vergaard met de productie van synthetische drugs en cannabisteelt.

Het onderzoek startte naar aanleiding van dumpingen van drugsafval in onder meer Kiewit aan de Pukkelpopweide, in de Bruinstraat in Zonhoven, in Genk en in Hamont-Achel. De criminele organisatie, met aan het hoofd de 46-jarige Nederlander Thomas P. uit Kinrooi, zou synthetische drugs geproduceerd hebben waarbij het vermogensvoordeel volgens de substituut-procureur geschat werd op miljoenen euro’s.

Winst geschat op tussen 3,6 miljoen en 31,6 miljoen euro

“Voor de opbrengstberekening hebben de mensen van het NICC (Nationaal Instituut voor de Criminalistiek en Criminologie) zich alleen gebaseerd op lege verpakkingen en de aangetroffen recipiënten in het onderzoek. Wat synthetische drugs betreft, ging het in totaal om drie ton amfetaminepoeder waarvoor het vermogensvoordeel berekend werd tussen 3.652.000 en 31.652.000 euro”, aldus de substituut-procureur.

Naast de productie van synthetische drugs zoals amfetamines en PMK, een precursor voor de aanmaak van MDMA (xtc), hield Thomas P. zich bezig met de extractie van cocaïne. Nog volgens de substituut-procureur is de gevraagde verbeurdverklaring van 6 miljoen euro “een absoluut minimum”.

Schade voor mens en milieu “niet te begroten”

Van de 36 beklaagden waren er achttien in persoon aanwezig. Alleen kopstuk Thomas P. en Ricardo van W. zitten nog in hechtenis. De ondervraging op het proces door de voorzitter van de rechtbankzetel verliep heel vlot. Thomas P. beriep zich op zijn zwijgrecht en de anderen beslisten het woord aan hun advocaat te laten en verwezen naar hun eerder afgelegde verklaringen. Daarna kon het parket al beginnen met de uitgebreide vordering.

Volgens het parket vormen synthetische drugs een sluipend gif dat de samenleving binnendringt en ontwricht. “De beklaagden hebben louter vanuit winstbejag gehandeld. De drugsproductie houdt een ernstig gevaar in voor de omwonenden en toevallige passanten. De schade voor milieu en natuur is niet te begroten.” De site van de boerderij in Zonhoven was bijvoorbeeld zwaar vervuild met chemicaliën. De opruimkosten bedroegen 144.150 euro, die op de veroordeelden verhaald zullen worden.

Proces tijdelijk stilgelegd na drie kwartier

Het proces was begonnen met oponthoud. Na drie kwartier werd het stilgelegd, omdat de advocate van beklaagde Mohamad H een verzoek tot uitstel had ingediend. Zo zou Mohamad H., die na zijn vlucht naar Libanon in 2019 daar in de cel belandde, het proces in persoon kunnen bijwonen.

Ook Anthmar P., die wegens zijn loslippigheid slachtoffer werd van een moordaanslag in Nederlands-Limburg en nu in een rolstoel zit, vroeg om uitstel omdat hij nog geen juridische bijstand had. Tussen 10 en 12 uur trokken de drie rechters zich terug om zich over de verzoeken te buigen en een tussenvonnis op te stellen. Uiteindelijk werd beslist om de verzoeken tot uitstel af te wijzen.

