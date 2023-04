Gouverneur Lantmeeters geeft mee startschot aan verkoopsactie van Rode Kruis

Lummen viert beestige Erfgoeddag met activitei­ten in bib

De eerste zondag na de paasvakantie is steevast dé dag om het Vlaamse erfgoed te ontdekken. Dit jaar staat de Erfgoeddag in het teken van dieren en dat zullen ze ook in Lummen geweten hebben. De gemeente organiseert heel wat activiteiten om haar erfgoed in de kijker te zetten.