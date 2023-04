‘Gouden groepje’ leerkrachten van sportschool Hasselt haalde homoseksuelen door het slijk: “Bom is nog laat gebarsten”

Genk Ontsnapte zeearend vertoeft al twee weken in Genkse tuin: “Het is vreemd, maar je vóélt het gewoon als hij hier zit”

Kraaien die in de lucht cirkelen, een pauw die plots roept, en een resem vogelspotters in de straat: sinds twee weken brengt een ontsnapte zeearend heel wat teweeg in een straat in Bret-Gelieren in Genk. Het dier nam drie weken geleden samen met zijn soortgenoot de vlucht uit Labiomista, na een defect aan het arendenverblijf. “Het is een heel imposant dier, van mij mag hij blijven”, klinkt het enthousiast in de buurt.