Gloednieuwe wandellus op Abdijsite Herkenrode onthult volledig kloostergebied

Hasselt RESTOTIP: El Bocado opent vierde filiaal in oud café Wembley: “We nemen mensen een avondje mee op vakantie naar Spanje”

Op de Hasseltse Grote Markt kan je sinds kort terecht bij een nieuw tapasrestaurant van de keten El Bocado. Na het filiaal in de Dokter Willemsstraat, Sint-Truiden en Bilzen is het al de vierde zaak van de succesvolle keten. “We merken een serieuze heropleving op de Grote Markt”, vertelt zaakvoerder Jeffrey Tackoen. Lees hier alles over onze restotips in Limburg.

27 mei