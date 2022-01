Gijzeling van 22-jarige Colombiaanse vrouw goed afgelopen in Hasselt

Voetbal eerste nationale Patro Eisden overgeno­men door Amerikaan­se investeer­ders­groep: “Dit is win-win deal”

De kogel is door de kerk. Eerstenationaler Patro Eisden gaat in zee met de Amerikaanse investeerdersgroep The Common Group. Rik Vliegen, Stijn Stijnen en Wouter Corstjens voerden maandenlang gesprekken met verschillende kandidaat-overnemers. De keuze viel uiteindelijk op Common Sport, een dochteronderneming van de Amerikaanse Common Group die ook de tweede oudste Engelse club Leyton Orient FC overnam. “Wij hebben de investeerdersgroep tot in de puntjes doorgelicht en zij deden hetzelfde met Patro. We hebben de onderhandelingen met een goed gevoel afgesloten. Voor beide partijen is het een win-win deal”, aldus Rik Vliegen.

31 december