Gezocht: ijsberen. Kapermolen Zwembad wil club oprichten met jouw hulp. Bibber jij mee?

Genk On­ze-Lie­ve-Vrouwlyce­um is én blijft laatste school in Limburg met uniform: “Schotse ruitjesrok en geklede broek halen net nieuwe inschrij­vin­gen binnen”

Terwijl een school in Brugge het schooluniform wil schrappen, houdt de Onze-Lieve-Vrouwlyceum in Genk als enige school in Limburg nog vast aan de traditie. Meer dan zestig jaar lang volgen leerlingen er al les in een uniformrok met Schotse ruit of een zwarte geklede broek en een effen blouse of hemd, in het wit of ‘donker flessengroen’. “Het is net een reden om voor onze school te kiezen”, klinkt het.

18 januari