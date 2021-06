Gewraakte voorzitter raadkamer in dossier-Reuzegom weigert zich vrijwillig terug te trekken: hoe moet het nu verder?

HasseltDe voorzitter van de raadkamer in het dossier Reuzegom weigert zich vrijwillig terug te trekken na het wrakingsverzoek van de advocaat van een van de beklaagden. Dat meldt het parket van Limburg. Het dossier wordt dus overgemaakt aan het parket-generaal te Antwerpen in functie van de verdere procedure voor het Hof van Beroep.

Het was de bedoeling dat de raadkamer afgelopen maandag bijeen zou komen om te beslissen over de mogelijke vervolging van 18 leden van studentenclub Reuzegom die betrokken waren bij de doop die tot de dood van Sanda Dia leidde. Die vergadering ging niet door omdat Joris Van Cauter, de advocaat van één van de leden van Reuzegom, de wraking vroeg. De advocaat is van mening dat de rechter vooringenomen is. Net voor de zitting had hij per fax een wrakingsverzoek van de rechter gestuurd zonder de overige 34 andere advocaten te verwittigen.

Vooringenomenheid?

Van Cauter was van mening dat de rechter vooringenomen was omdat zij haar griffier vorige vrijdag de opdracht had gegeven om alle 35 advocaten in de zaak op de hoogte te brengen dat de zaak voor behandeling klaar zou zijn. Van Cauter wilde nog aparte onderzoeksdaden vragen maar daar werd niet op ingegaan. De aanwezige advocaten en familieleden van Sanda Dia moesten na een half uur onverrichte zaken terug naar huis keren.

Sanda Dia (20) stierf in december 2018 na een brutale doop door studentenclub Reuzegom. Hij werd verplicht om liters alcohol te drinken, kreeg grote hoeveelheden visolie toegediend, er werd op hem geürineerd, en hij moest urenlang in een put met ijskoud water zitten. Toen Dia in het ziekenhuis werd binnengebracht, bedroeg zijn lichaamstemperatuur nog zo’n 27 graden.

In een korte mededeling laat het parket van Limburg weten dat de rechter van de raadkamer zich weigert van de zaak te onthouden en zich met andere woorden dus niet vrijwillig terugtrekt. Daardoor gaat het hele dossier nu naar het parket-generaal en naar het Hof van Beroep.

Vertraging?

De beslissing van de voorzitter van de raadkamer verandert voorlopig niets aan de timing van het dossier. De zaak verplaatst zich nu naar 28 juni, dan verzamelen alle partijen zich opnieuw in de raadkamer. Mogelijk wordt de zaak dan doorverwezen naar de wrakingskamer. Advocaat Sven Mary liet eerder al verstaan dat hij niet verwacht dat er voor de zomervakantie duidelijkheid komt over wie doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank. “Ik denk dat dat pas in september zal gebeuren. Hoe dan ook: de gerechtigheid zal er komen.”

“Geen verrassing dat rechter weigert op te stappen”

VTM NIEUWS-journaliste Nathalie Dyck zegt dat het “absoluut geen verrassing is" dat de voorzitter zich weigert terug te trekken. “Het gebeurt zelden dat de rechters hierop ingaan. Het is nu aan het hof van beroep om te beslissen of ze stap opzij moet zetten. Zo ja, dan wordt er een nieuwe rechter aangesteld die dan tijd heeft om zich in te werken tot 28 juni, wanneer de zaak opnieuw voorkomt. In theorie moet dat lukken.”