Gevangenisstraf met uitstel voor vijftiger die minderjarige asielzoeker betaalde voor seks: “De bewezen feiten zijn ernstig”

Een 55-jarige die in 2020 een minderjarige asielzoeker betaalde voor seks is door de Hasseltse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro, beide met uitstel. De feiten kwamen aan het licht toen de gsm van de Afghaanse jongen bij een drugscontrole werd uitgelezen. Verontrustende berichten maakten duidelijk dat de minderjarige asielzoeker betaald werd voor seksuele handelingen. “Ik was echt geschrokken van zijn leeftijd”, klonk het vorige maand nog in de rechtbank.

Tijdens het proces dat vorige maand in de Hasseltse rechtbank voorkwam, maakte de vijftiger meteen duidelijk dat hij niet wist dat zijn vriend van Afghaanse afkomst slechts 17 jaar was. De twee hadden elkaar leren kennen in de buurt van het asielcentrum waar de Afghaanse jongen verbleef. Doordat beide partijen onzeker waren over hun geaardheid ontstond al een vertrouwensrelatie die al snel uitmondde in een seksuele relatie.

“Wij hadden al een paar keer contact gehad en ik had medelijden, dus ik gaf geld, maar dat was niet voor seks”, vertelde de vijftiger tijdens de rechtszaak, maar daar was de openbare aanklager het niet mee eens: “Het is duidelijk dat hij op zoek was naar een kwetsbaar slachtoffer om seks mee te hebben tegen betaling”, meende de procureur. Hiervoor werd verwezen naar het berichtverkeer tussen de twee.

Quote “Hij had iets dat ik nodig had en ik had iets dat hij nodig had.” Burgerlijke partij (17)

De Afghaanse jongen gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij instemde met de seksuele handelingen: “Hij had iets dat ik nodig had en ik had iets dat hij nodig had.” Toch vorderde de procureur een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro. De Hasseltse rechtbank veroordeelde de vijftiger vandaag om beide straffen met uitstel: “De bewezen feiten zijn ernstig.” Dat betekent dat de man zich gedurende een termijn van vijf jaar voor de gevangenisstraf aan probatievoorwaarden zal moeten houden. Als hij in deze periode onder anderen geen strafbare feiten stelt en een zijn psychologische begeleiding verder zet, zal hij dus niet naar de gevangenis moeten. De rechtbank sprak voor daarnaast ook voor 4.000 euro van de geldboete uitstel en voorwaarden uit.

