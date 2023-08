Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hasselt vandaag

Opmerkzame bewoners voorkomen veel erger bij gaslek aan apparte­ments­ge­bouw: “Volgens brandweer was er zelfs al explosiege­vaar”

In de nacht van zaterdag op zondag werden twaalf bewoners geëvacueerd uit een flatgebouw op de Leopoldlaan nadat er een gaslek werd vastgesteld. Het was bewoonster Elke van Laere (44) die ‘s nachts een sterke geur waarnam en haar man opriep om de brandweer te bellen. “Had zij dit niet opgemerkt, dan had dit voor heel wat mensen fataal kunnen aflopen”, vertelt haar echtgenoot Turgut.