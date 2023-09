Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hasselt vandaag

RESTOTIP. Lomi in Hasselt: “Genieten van lekker eten én je goed voelen komen hier samen”

Tijd voor lunch en zin in iets bijzonders? Dan moet je voortaan bij Lomi in Hasselt zijn. In de Minderbroedersstraat serveren Ana en Maria, moeder en dochter, een heerlijke lunch en ontbijt met originele sandwiches en drankjes. Vanop het gezellige terras langs de straat geniet je bovendien van de laatste zomerdagen.