Genkse die onder cannabisplantage van Thomas P. sliep vraagt opschorting van straf

HasseltTijdens de derde dag van het grote drugsproces in Hasselt heeft de 37-jarige vrouw, die onder een cannabisplantage in haar woning in Genk sliep, gevraagd om haar straf op te schorten. Ze geeft toe dat ze op de hoogte was dat haar man in opdracht van Thomas P. met een cannabisplantage in haar woning was begonnen, maar ontkent dat ze lid is van de criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van twee jaar gevorderd en een boete van 8.000 euro.