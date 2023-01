Genkenaar (34) riskeert werkstraf na vechtpartij in Versuz: “Ik had zelfs niet door dat het zó erg was”

De feiten dateren van 12 oktober 2019 toen de beklaagde in de Hasseltse nachtclub Versuz een discussie aanging met een liefdesrivaal. Na een stukgelopen knipperlichtrelatie van anderhalf jaar had de man de indruk dat een andere partij zich moeide tussen hem en zijn ex. De verhitte discussie escaleerde rond 3 uur ‘s nachts en de beklaagde deelde naar eigen zeggen “slechts één slag” uit. Die ene slag raakte niet alleen zijn ex-partner, maar ook het slachtoffer in het gezicht. Die laatste verloor hierbij zijn voorste tanden. “Ik had zelfs niet door dat het zo erg was”, vertelde de 34-jarige Genkenaar in de rechtbank. De verwondingen bij de ex waren van lichtere aard.