Genieten van een drankje met het mooiste uitzicht van Haspengouw? Zeven niet te missen bloesembars in het zuiden van Limburg

Post­NL-koe­rier die halsbreken­de toeren uithaalt, blijkt 19-jarige Limburger: welke straf mag hij verwachten?

Van rechts inhalen, over op de verkeerde plaats op de rijbaan rijden, tot het negeren van een verkeersbord. De bestuurder van de PostNL-bestelwagen die dinsdagavond in Kortessem maar liefst negen verkeersovertredingen maakte, is intussen geïdentificeerd door de politie en zal verhoord worden. Het gaat om een 19-jarige uit Borgloon.