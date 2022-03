Genieten van de Japanse kersenbloesems kan dit jaar tien dagen eerder door mooi weer

Zepperen Anke Gregoir (28) uit ‘Stukken van Mensen’ schoolde zich om van ergothera­peu­te tot interieur­in­rich­ter: “Ik word steeds opnieuw verliefd op vintage stukken”

In een nieuwe aflevering van het Play4-programma ‘Stukken van Mensen’ is dinsdagavond de Truiense Anke Gregoir (28) te zien. Zij verkoopt er een zogenaamde Phantom chair, één van de vele designstoelen die ze al tot haar collectie mocht rekenen. Anke schoolde zich de afgelopen jaren bij SyntraPXL om van referentiepersoon dementie en ergotherapeute tot interieurinrichter. “Ik heb besloten om het roer in mijn leven om te gooien”, vertelt ze.

