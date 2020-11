“Geld? Klappen kunt ge krijgen”: Faroek zoekt dader na overval in Hasseltse krantenwinkel

Borgloon/Hasselt/Hechtel-Eksel/Lanaken/Maasmechelen Herfstzon brengt wandelaars op de been, maar koppenlo­pen doen ze niet in Limburg: “Mensen beseffen nu écht wel hoe ernstig de situatie is”

5 november Op kledingjacht in Maasmechelen Village, een dag naar Plopsa Indoor of pootjebaden in een indoorzwembad: het zijn typische activiteiten voor tijdens de herfstvakantie die op dit moment niet kunnen. Gelukkig kunnen we rekenen op een stevige dosis zonnestralen en weinig wind. Een ideale combinatie om de wandelschoenen aan te trekken en de natuur te verkennen. En dat heeft Limburg geweten. Op verschillende plaatsen in de provincie zijn tal van wandelaars te bespeuren. Maar een overrompeling? Die is er niet. Afstand houden, kunnen we ondertussen. “Zelfs degenen die er normaal de kantjes aflopen, beseffen nu dat we toestanden zoals in Antwerpen vorig weekend écht moeten vermijden.”