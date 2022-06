Gefascineerd door molens? Bewoner de abdijmolen van Herkenrode op 17 juli

Hasselt Bouwgrond ter waarde van 650.000 euro kopen in bitcoins? Het kan voor het eerst in Hasselt

Wie vandaag een kijkje neemt op de website van Immo-Wereld botst op een wel zéér opvallende bouwgrond in het Limburgse Hasselt. Zo is niet enkel de prijs van 650.000 euro voor liefst 35 are voordelig, maar kan je de grond ook ruilen tegen... bitcoins. “Een primeur in ons land", aldus het vastgoedkantoor.

27 juni