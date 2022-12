Geen vuurwerkshow in Hasselt door sterke wind, ook in andere steden onzeker

HasseltHet stadsbestuur van Hasselt heeft vrijdagavond beslist om het vuurwerkspektakel dat gepland stond om het nieuwe jaar in te luiden, af te gelasten. Ook in andere steden is het nog niet zeker of het eindejaarsvuurwerk zal doorgaan. Reden zijn de verwachte sterke windstoten en regenbuien.

Normaal gezien werd het nieuwe jaar op gang geschoten vanaf Winterland op het Kolonel Dusartplein. Via de sociale media liet het stadsbestuur vrijdagavond echter weten dat het vuurwerk niet doorgaat. Iedereen kan op Winterland terecht bij de jeneverbars rond de ijspiste tot 22 uur om daarna 2022 vaarwel te zeggen in het Grand Café dat tot 2 uur open zal zijn.

Particulieren mogen wel in Hasselt en Genk vanaf 23 tot 1 uur zelf vuurwerk afsteken zonder dat ze daarbij een vergunning moeten aanvragen. Zowel het stadsbestuur van Hasselt als dat van Genk roepen op om dit op een veilige manier te doen en rekening te houden met zowel mens als dieren. In Genk zelf was dit jaar geen vuurwerk gepland.

Ook in Gent is het niet zeker of het eindejaarsvuurwerk nog door zal gaan. “We zitten morgen om 10 uur samen met leden van de brandweer”, zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Feesten. “Dan zal beslist worden of we starten met de opbouw van het werk. Of het vuurwerk zelf doorgaat, kunnen we pas later op de dag bevestigen. We houden de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten.”

In Antwerpen gaat het vuurwerk voorlopig wel nog door zoals gepland. “We hebben vrijdagochtend overlegd met de veiligheidsdiensten van de stad. Op dit moment ziet het er nog net oké uit. Twee factoren spelen in ons voordeel ondanks de harde wind: hij blaast evenwijdig met de Schelde, uit het zuidwesten. De rivier zorgt door haar breedte ook automatisch voor een comfortabele veiligheidsperimeter. Bij deze windkracht vuurwerk afschieten boven land, is toch een ander verhaal, denk ik”, vertelt vuurwerkartiest HC Pyrotechnics Cliff Hooge.

In Brugge is het eindejaarsvuurwerk nog een twijfelgeval. “Over ons zangfeest maken we ons geen grote zorgen, maar over het aangekondigde vuurwerk toch wel”, zegt Filip De Craemer, voorzitter van Comité voor Initiatief. “De regen vormt wat dat betreft geen probleem, maar de wind kan dat wel zijn. We houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. Voorlopig zou het stoppen met regenen tegen de middag. Dat zou al een meevaller zijn.” Er moeten dan ook geen maatregelen vooraf genomen worden, bevestigt ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V): “Het is uiteindelijk de brandweer die - in samenspraak met de vuurwerkproducent - zal beslissen of het vuurwerk om middernacht afgeschoten wordt of niet. Dat zal een last minute beslissing worden. We kunnen daar op dit moment geen uitspraken over doen.”

