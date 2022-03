Geen elektriciteit of laptop en met paard en kar naar de campus: PXL blikt terug naar de negentiende eeuw

“Op deze dag denken we ook na over de werking van onze school: wat loopt goed, welke middelen helpen ons vooruit en wat is misschien toch overbodig? Verder eren we inderdaad onze roots, want het was in 1837 dat de kiem van onze hogeschool, één van onze allereerste lessen vroedkunde, ontdekt werd. Reden genoeg om te vieren, toch? En ja, wij grijpen elke gelegenheid aan om een feestje te organiseren”, lacht de directeur.