Gedetineerde (28) riskeert 8 jaar cel voor moordpoging op cipier in Hasseltse gevangenis

HasseltEen 28-jarige Nederlandse gedetineerde haalde met een scherp stuk hout uit naar een cipier van de gevangenis in Hasselt. Hiervoor riskeert hij acht jaar cel voor een moordpoging op een cipier. De gedetineerde zit momenteel opgesloten in de gevangenis van Lantin, in de provincie Luik. Vandaag staat hij terecht in de Hasseltse correctionele rechtbank.

De gedetineerde had eerder al op 6 mei 2021 amok gemaakt. Hij had een nagelknipper in de hand die hij als een soort boksbeugel hanteerde. Hij wilde weten waarom hij in de gevangenis was beland. Eerder was hij bij verstek veroordeeld tot vijftien maanden cel voor weerspannigheid en agressie tegen de politie en tot twaalf maanden cel voor belaging. Hij dacht naar eigen zeggen echter dat hij als seksueel delinquent opgesloten was. Toen hij te horen kreeg dat dat niet het geval was, werd hij rustiger, vertelde hij in de rechtbank. Op 7 mei 2021 wilde het vijfkoppig veiligheidsteam van de cipiers de man naar een veiligheidscel overplaatsen. Op dat moment wist de gedetineerde een cipier met een stuk hout aan te vallen.

Intentie tot doden?

De cipier verkeerde niet in levensgevaar, maar volgens het parket ging het om zeer ernstige feiten. De cipier had letsels aan arm en hals. De openbare aanklager meende dat de voorbedachtheid en de intentie tot doden aanwezig waren. Volgens het parket werden na de feiten in de cel van de man nog een lepel gevonden die gescherpt was, en een lipje van een blikje dat als wapen gebruikt kon worden. De gedetineerde zou op een conflict uit geweest zijn.

Quote De feiten hebben een enorme impact gehad op onze cliënt en op zijn gezin. De echtgenote zei dat haar man sindsdien iemand anders geworden is. Hij is sneller geagiteerd en schrikt van het minste op Luk Delbrouck en Violette Kerkhofs, Advocaten van het slachtoffer

“Poging moord is het correcte etiket. De deskundige oordeelde dat het om ernstige en potentieel dodelijke geweldpleging ging”, stelden meester Luk Delbrouck en meester Violette Kerkhofs. “De feiten hebben een enorme impact gehad op onze cliënt en op zijn gezin. De echtgenote zei dat haar man sindsdien iemand anders geworden is. Hij is sneller geagiteerd en schrikt van het minste op.” De advocaten vragen een provisionele schadevergoeding en de aanstelling van een fysisch deskundige en een psychiater om de schade te begroten.

Quote Ik was gewoon heel erg boos. Ik ben dom geweest Beklaagde (28)

De beklaagde zelf beweerde dat hij nooit de intentie had om een potentieel dodelijke steekbeweging te maken. “We vielen samen achteruit op het bed. Op dat moment moet ik onbedoeld die beweging hebben gemaakt. Ik had zeker niet de bedoeling hem te doden. Ik was gewoon heel erg boos. Ik ben dom geweest”, vertelde de man aan de strafrechters. Zijn advocaat Jürgen Millen vraagt een herkwalificatie naar slagen en verwondingen met vier maanden tijdelijke werkonbekwaamheid. “We vragen een mildere bestraffing dan hetgeen het parket vraagt. Van de feiten bestaan geen beelden omdat de camera’s er niet werkten”, aldus de advocaat.

De rechtbank doet uitspraak op 12 augustus.

