Gedeputeerde Bert Lambrechts neemt rust op doktersadvies

Lambrechts kreeg te horen dat hij de laatste tijd wat te veel hooi op zijn vork heeft genomen. “Er zijn zoveel clichés over politiek. Dat het topsport is, dat je olifantenvel moet hebben, dat het een bikkelharde wereld is... Dat klopt ongetwijfeld, maar dat geldt voor zowat elke andere job die je met hart en ziel wil uitoefenen”, beseft hij. “Het is gewoon een feit dat ik in het rood ben gegaan en te lang alle signalen heb genegeerd. Mijn arts heeft mij met de neus op de feiten moeten drukken.”