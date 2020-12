Gasexplosie in centrum Hasselt, gevaar nog niet geweken: "Zeker twee lichtgewonden”

HasseltZondagavond omstreeks 19u30 is er een gasontploffing gebeurd op het kruispunt van de Schrijnwerkersstraat en de Minderbroedersstraat in het centrum van Hasselt. Dat bevestigt politiezone LRH. De brandweer en de medische hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse en zijn nog volop hun werk aan het doen. Er is een perimeter van 500 meter ingesteld in de straat, omdat er nog altijd gevaar is. Rond 18 uur was een gaslek gevonden. Er is sprake van minstens twee lichtgewonden, zo zegt burgemeester Steven Vandeput.