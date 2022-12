Fietsster (14) lichtgewond door openslaand portier in Hasselt

Spaargids.be Een rente van 2,30 procent op je spaarcen­ten? Via deze instantie kan het

Kan je (een deel van) je spaargeld minstens een jaar missen? Dan is het een optie om een e-DEPO te openen bij de Deposito- en Consignatiekas en het daarop te storten. In december levert dit je maar liefst 2,30 procent brutospaarrente op. Wat is een e-DEPO? En hoe zit de vork precies in de steel? Spaargids.be licht toe.

