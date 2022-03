Fietspad onderbroken aan kerkhof Kruisveld vanaf 7 april wegens bosonderhoud

“In het bos nabij kerkhof Kruisveld staan heel wat populieren. De bomen zijn wegens hun leeftijd instabiel en bij hevig stormweer vallen er regelmatig exemplaren om. Om de veiligheid in deze omgeving te garanderen en schade aan de naburige spoorlijn, het kerkhof en de speeltuin te voorkomen, heeft de stad Hasselt een aannemer aangesteld om alle populieren in dit bos te verwijderen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Stad Hasselt gaat slechts in uitzonderlijke gevallen over tot het kappen van bomen. “Een kap in functie van openbare veiligheid is een van de beperkte uitzonderingen toegestaan door het Hasseltse bomenbeleidsplan”, zegt schepen voor Natuur Derya Erdogan (RoodGroen+). “Door de werken nu nog uit te voeren, storen we ook zo min mogelijk vogels tijden het broeden. Momenteel hebben de bomen er nog geen bladeren zodat er ook geen nestgelegenheid is voor vogels.”