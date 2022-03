Fietser gewond na aanrijding in Hasselt

Sint-Truiden Sint-Trui­den en vzw Enchanté gaan strijd aan tegen lege brooddozen op school

De cijfers over kinderarmoede in Sint-Truiden zijn de afgelopen jaren gestegen. Meer dan 80% van de Truiense scholen gaf al aan dat ze regelmatig ongezonde maaltijden of lege brooddozen aantreffen. Om daar iets aan te doen, slaat het stadsbestuur de handen in elkaar met vzw Enchanté dat iedereen aanspoort om een bedrag te doneren aan scholen.

30 maart