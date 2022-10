Fietser (55) raakt gewond door openslaand portier in Hasselt

Voetbal eerste nationale Leslie Bamona (Patro Eisden)steekt in de vorm van zijn leven: “Ik voel me sterker dan ooit”

Leslie Bamona steek in de vorm van zijn leven. Vorig weekend liet de 29-jarige Eisdense flankaanvaller de Ninovense defensie alle kleuren van de regenboog zien. Met zijn enorm loopvermogen, zijn dribbels en zijn diepgang was hij een constante gesel voor de tegenstander. “Ik voel me momenteel prima in mijn vel en zal er alles aan doen om Patro Eisden aan een ticket voor 1B te helpen”, geniet Bamona van de belangstelling.

20 oktober