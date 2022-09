Fietser (38) gewond na ongeval met auto

Sint-Truiden Truiense scholen krijgen budget voor voeding in de strijd tegen lege brooddozen

Het lokaal bestuur Sint-Truiden zet op de eerste schooldag in op de problematiek rond lege brooddozen. Het project ‘brood(doos)nodig’ krijgt een doorstart en wordt meteen uitgebreid met een nieuw initiatief. Via ‘vergeten brooddozen’ krijgt een school middelen toegewezen om zelf voeding aan te kopen voor leerlingen die geen, te weinig of ongezond eten bij hebben op school.

