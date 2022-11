Festival Da Copa in Hasseltse Tiendschuur definitief afgelast

Hasselt Duurzaam kerstca­deau scoren? Spring binnen bij gloednieu­we pop-up ‘WONDR’ in Hasselt

Hasselaren die leuke en liefst duurzame kerstcadeautjes onder de boom leggen, kunnen voortaan terecht in de gloednieuwe pop-upwinkel ‘WONDR’ in de Maastrichterstraat. Zaakvoerder Tibbe Verschaffel (26) laat de inwoner daar kennismaken met milieuvriendelijke shampoobars en -poeders, die je zelf met water tot een natuurlijke shampoo of body wash omvormt. Dat de Gentenaar voor Hasselt kiest, is geen toeval: hij heeft een straffe actie voor de Warmste Week in petto.

18 november