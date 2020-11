Fans massaal in rouw na dood Hasseltse vlogger Kastiop (22): “Zijn energieke filmpjes waren hilarisch”

De jonge generatie YouTube-kijkers is in shock. Eén van hun meest bekende vloggers is niet meer. Kastiop was een bekende online Belg met Poolse roots, maar sinds vorige week vermist opgegeven. De jongeman had het volgens vrienden al een tijdje mentaal moeilijk. Er werd hulp gezocht, maar voor dat concreet in actie kon treden, bleek de man spoorloos.