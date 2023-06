Extra maatregelen na overlast in Hasselts zwembad Kapermolen: “Zaterdag één man opgepakt die bleef voorsteken”

Vechtpartijen, amokmakers die over het hek springen of voorkruipen in de rij, of de nooduitgang die als sluipweg gebruikt wordt: vorig weekend was het niet altijd even gezellig aan het openluchtzwembad Kapermolen in Hasselt. Schepen van Sport Habib El Ouakili (RoodGroen+) zag het zelf gebeuren: “Juni is structureel een moeilijke maand aan ons zwembad”, vertelt de schepen.

Beperkte capaciteit

“Een groot deel van onze redders zijn namelijk jobstudenten. Maar omdat die nu examens hebben, moeten we de capaciteit van het zwembad terugschroeven.” Normaal ligt die rond 1.800 bezoekers, afgelopen weekend stond het maximum aantal bezoekers op 1.000. “Dat moet nu eenmaal als we de veiligheid van alle bezoekers willen garanderen.”

Maar niet iedereen kon vrede nemen met de maatregel: “Toen we besloten om tijdelijk de ingang te sluiten omdat de capaciteit van het zwembad bereikt was, begonnen er bezoekers voor te kruipen en vechtpartijen uit te lokken. Ook de nooduitgang werd gebruikt om binnen te komen. Rond bepaalde delen van het zwembad hing er prikkeldraad, maar ook dat kon niet baten. De amokmakers gooiden gewoon hun handdoek erover en kwamen zo het domein binnen. Als dat groepen van tientallen mensen zijn, kun je uiteraard niet iedereen tegenhouden.” Zowel schepen El Ouakili als burgemeester Steven Vandeput (N-VA) geven aan dat de amokmakers niet van Hasseltse komaf zijn. “Het viel op dat er veel Frans gesproken werd.”

Maatregelen

Daarom nam stad Hasselt bijkomende maatregelen om het hoofd te bieden aan de amokmakers: “Politie LRH zal rond het domein patrouilleren, zowel in uniform als in burger”, vertelt burgemeester Vandeput. “Zij zullen ook identiteitscontroles uitoefenen en mensen toegang tot het zwembad kunnen ontzeggen. Daarnaast zal er extra security ingeschakeld worden die de toegangswegen tot het zwembad zal bewaken.” De stad denkt er ook aan om de haag rond het domein te verbreden, zodat bezoekers niet meer over de hekken kunnen klimmen. “Al is dat nog niet voor de nabije toekomst”, licht El Ouakili toe.

Volledig scherm Zwembad Kampermolen, de eerste zaterdag nadat de extra maatregelen werden aangekondigd. © Laurien Thomas

“We willen dit weekend vooral duidelijk maken dat iedereen welkom is aan Kapermolen, maar dat je dan de regels moet respecteren”, vervolgt Vandeput. “Al willen we niet alleen voor een afschrikeffect zorgen”, vervolgt El Ouakili. “De redders zijn op dit moment schaars, het is niet voor niets een knelpuntberoep. We willen ook hen beschermen om te voorkomen dat ze zich onveilig voelen en de handdoek in de ring gooien.” In juli en augustus zijn de examens afgelopen en zullen er weer meer redders aan het zwembad kunnen staan. “Dan zullen we ook weer meer bezoekers kunnen toelaten op het domein en zullen de gemoederen hopelijk bedaren.”

Intussen lijken de maatregelen te werken. Zo was het zaterdagnamiddag eerder rustig aan het park. “Rond 14 à 15 uur was de maximumcapaciteit bereikt, toen was er een wachtrij van maximum een uur”, zegt Dorien Baens van politiezone LRH. “Er zijn ook een aantal kleine pv’s opgesteld, onder andere voor verstoring van de openbare orde en ook voor drugsbezit. Maar de grote incidenten blijven uit.” De verstoring van de openbare orde betrof een man die poogde voor te steken en dat bleef proberen. Hij werd uiteindelijk bestuurlijk aangehouden.

Volledig scherm Zwembad Kampermolen de eerste zaterdag nadat de extra maatregelen werden aangekondigd. © Laurien Thomas

