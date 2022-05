Ex-volleybalspeelster Nora Horions (54) wandelt 80 kilometer voor zieke kinderen bij Tuki vzw: “Ik kreeg zelf acht maanden lang medicatie. Niets voor die kinderen doen, is geen optie”

Basketbal BNXT League Knappe 61-76 overwin­ning van Limburg United en Leander Dedroog in Charleroi: “We trokken de lijn van de laatste weken door”

In de tweede ronde van de BNXT play-offs heeft Limburg United zich vlot (61-76) kunnen kwalificeren in Charleroi voor de volgende ronde. In de heenwedstrijd was er die miraculeuze remonte en dat was blijkbaar voldoende om de veer te breken bij Spirou Charleroi. Want de boys van T1 Raymond Westphalen namen de partij onmiddellijk in handen en kwamen nooit in de problemen. In de volgende ronde wacht komende vrijdag Donar Groningen.

15 mei