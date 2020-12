Enorme ravage na gasexplosie in centrum Hasselt: “Knal deed hele huis daveren”

HasseltZondag in de vroege vooravond werd een gaslek vastgesteld in de Minderbroedersstraat in Hasselt. De diensten kwamen massaal ter plaatse om het lek te onderzoeken, toen er omstreeks 19u30 plots een ontploffing volgde in het handelspand De Gouden Boon. De politie stelde daarom een veiligheidzone in, en evacueerde zeker 100 buurtbewoners met bussen naar de stedelijke sporthal. Kabinetsmedewerker Jan Wouters van burgemeester Steven Vandeput (N-VA) bevestigt dat het gaslek rond 22u30 nog steeds niét gevonden is, maar dat de situatie onder controle is.

“In de vroege vooravond is er een gaslek vastgesteld in Hasselt”, bevestigt Jan Wouters, kabinetschef van burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “De politie, brandweer en diensten van Fluvius zijn ter plaatse gekomen om het gaslek te onderzoeken, maar tijdens de werkzaamheden heeft zich gas opgehoopt aan de Gouden Boon in de Minderbroedersstraat. Dat heeft tot een explosie geleid, met lichte schade tot gevolg. Twee voorbijgangers raakten lichtgewond. Zij passeerden en kregen glasscherven in de benen en armen. Hun toestand is echter niet ernstig, en ze worden momenteel behandeld in het ziekenhuis. Een 100-tal mensen zijn dan geëvacueerd naar de stedelijke sporthal.” De eigenares van het pand deelde deze foto op Facebook.

Post by fabienne.mangelschots Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Momenteel wordt er gezocht naar het effectieve lek”, gaat Wouters verder. “Die diensten hebben een spoor, maar zijn momenteel nog steeds op zoek. We verwachten dat we rond middernacht het lek vinden, en het kunnen dichten of minstens de zone kunnen afsluiten van de rest van het gasnetwerk. De oorzaak van het gaslek is niet duidelijk, maar zal hoogstwaarschijnlijk technisch zijn van aard. De perimeter is teruggetrokken van 500 naar 150 meter, zodat de diensten hun werk kunnen doen in de Minderbroedersstraat, de Dorpsstraat en de Demerstraat.”

Volledig scherm Honderd bewoners geëvacueerd na gasexplosie in brasserie De Gouden Boon, op het kruispunt van de Schrijnwerkersstraat en de Minderbroedersstraat in Hasselt. © Mine Dalemans

Grote knal

Buurtbewoner Shiva Leenders (19) van de Dorpsstraat werd samen met zijn ouders geëvacueerd. “Ik zat rustig in de zetel, toen ik plots een grote knal hoorde dat het hele huis deed beven. De brandweer kwam meteen aangesneld, maar er was ook veel paniek op straat. Een klein uurtje later riepen ze dat we moesten evacueren. We hebben een uurtje gewacht, en gaan zo dadelijk naar onze oma toe in Herk-de-Stad om daar te slapen. Want teruggaan naar huis? Dat zit er vannacht zeker niet in.”

Volledig scherm Familie van Shiva Leenders evacueerden van de Dorpsstraat. © Mine Dalemans

Ook Erik Briers uit de Isabellastraat kon de grote knal niet missen. “Wij gaan naar de stedelijke sporthal, want we weten dat het vanavond niet opgelost zal zijn. Ze zijn nog druk aan het onderzoeken aan De Gouden Boon.” Annouk Stans (36) en Karen Coenen (39) uit de Walputstraat zullen dan weer onderdak zoeken bij hun familie. “Ik zal naar mijn zus gaan, die gelukkig een beetje verderop woont. Maar ja, het is natuurlijk vervelend. Als je zo snel uit huis moet, maak je je ongerust dat de deur al dan niet op slot zit, en zonder spullen is ook moeilijk natuurlijk. Maar we zullen toch een andere plek moeten voor vanavond, want het zal nog wel even duren.”

Volledig scherm Bewoner Erik Briers van de Isabellastraat zal vannacht in de stedelijke sporthal overnachten. © Mine Dalemans

Volledig scherm Hasselt centrum opgeschrikt door een gasontploffing. © Mine Dalemans

Volledig scherm Hasselt centrum opgeschrikt door een gasontploffing. © Mine Dalemans