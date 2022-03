Enes (26) uit VTM-programma ‘Een echte job’ krijgt op maat gemaakte fiets van anonieme schenker: “Onze zoon bleef maar lachen...we zijn zó dankbaar”

Juli 2021. Het was in die maand dat de 26-jarige Enes in het Jessa Revalidatiecentrum in Herk-de-Stad belandde, nadat hij een herseninfarct van 8 minuten kreeg. Op dat moment lag hij onder de scanner voor verder onderzoek, omdat hij zich eerder die dag al niet goed voelde. Artsen en verpleegkundigen reanimeerden hem succesvol, maar door zuurstoftekort liep de jonge twintiger hersenschade op. Enes werd nog aan zijn hart geopereerd en tien dagen in kunstmatige coma gehouden, waarna hij 200 dagen lang in het revalidatiecentrum verbleef. Tot nu.