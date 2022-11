Energiecrisis steekt stokje voor ‘bibberzwemmen’ in Kapermolen: “Te duur om water op temperatuur te houden”

Al verschillende edities konden de inwoners van Hasselt ook in de winter in het buitenzwembad van Kapermolen terecht voor een partijtje ‘bibberzwemmen’. Naar jaarlijkse gewoonte volgde dan ook een frisse nieuwjaarsduik, maar beide evenementen worden nu uit de agenda geschrapt. “Het buitenzwembad op een temperatuur van 15 graden houden, is gewoonweg te duur door de hoge energieprijzen. Het ‘bibberzwemmen’ en de nieuwjaarsduik stellen we dus een jaartje uit. Klinken op het nieuwe jaar doen we wel in het binnenbad op zondag 8 januari”, zo klinkt het bij het Hasseltse stadsbestuur.