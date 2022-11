Elf inbraken in één weekend in Hasselt

KRC Genk Ladies verlengt contract met trainer Guido Brepoels tot 2027: “Winst tegen Brugge en derde plaats bewijst dat Guido hier schitte­rend bezig is”

Niets dan tevreden en blije gezichten in het Genkse kamp na de winst in de topper tegen Club Brugge. Een knap spelend KRC Genk Ladies toonde zich de betere ploeg en nam met doelpunten van Kersten en Duijsters verdiend afstand. De zege leverde Genk tevens een derde plaats in de klassering op. Eerder deze week zag trainer Guido Brepoels zijn verbintenis bij Genk Ladies met vier jaar verlengd. “Wij zijn uiterst tevreden met de werking van Guido binnen onze club en willen met hem verder doorgroeien”, benadrukt voorzitster Jacqueline Mahieux.

