EK wielrennen komt in 2024 naar Limburg! Heusden-Zolder en Hasselt vormen start- en aankomstplaats

Hasselt / Heusden-ZolderTe midden van het Belgische wielersucces in de Tour is er nog meer goed nieuws voor ons land. De Europese Wielerunie (UEC) heeft vandaag immers de 2024 UEC Road European Championships toegekend aan Vlaanderen, en meer bepaald aan de provincie Limburg. De kampioenschappen zullen doorgaan van 11 tot en met 15 september 2024. Heusden-Zolder en Hasselt zijn start- en aankomststad.

De UEC Road European Championships, bestaande uit 13 kampioenschappen verspreid over 5 dagen binnen de categorieën elite, U23 en junioren (mannen en vrouwen), zijn een primeur voor Vlaanderen. Hooglede-Gits ontving reeds een EK in 2009, maar toen nog louter met U23 en junioren. Pas sinds 2016 wordt het EK georganiseerd voor profs, toen met Peter Sagen en Anna van der Breggen als eerste winnaars in de wegrit. Regerende kampioenen zijn de onfortuinlijke Sonny Colbrelli, die na hartritmestoornissen aan de kant staat en Ellen van Dijk.

Limburg, als één van de meest vooruitstrevende en vernieuwende Vlaamse fietsprovincies, wordt in september 2024 het decor voor de Europese titelstrijd. Dat ligt in lijn met de inspanningen die er de laatste jaren geleverd werden en het succes van fietsbelevingen zoals ‘Fietsen door de Bomen’ en ‘Fietsen door het Water’. “Het toekennen van de 2024 Road European Championships aan Limburg (Vlaanderen) is zonder twijfel een historisch moment voor het Europese wielrennen”, zegt Enrico Della Casa, President van de Europese Wielerunie.

Wielergeschiedenis

“Wereldtoppers en jonge talenten van het Europese continent zullen er op de Limburgse wegen strijden en er spannende, belangrijke wielergeschiedenis schrijven. Het evenement zal fans en media een ervaring bieden die een nieuw hoofdstuk voor het Europese wielrennen zal inluiden, met een groots welkom en duurzame aanpak”, aldus Della Casa.

De UEC zal voor de organisatie samenwerken met het LOC (lokaal organisatie comité) EK Limburg 2024, bestaande uit Flanders Classics en de vzw Limburg Demarreert, die met haar internationale ervaring al haar expertise en professionaliteit zal aanwenden om van de 2024 Road European Championships een onvergetelijk evenement te maken.” Samen organiseren deze partijen ook al de Ronde van Limburg.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) haalt het EK dus mee naar haar eigen provincie. “Limburg ademt fietsen. Zowel voor de recreatieve fietsers die hun tocht al eens graag onderbreken voor een fris pintje als voor de doorwinterde wielertoerist is Limburg een waar paradijs. We hebben dus al troeven in handen om, samen met alle partners, van deze Europese kampioenschappen wielrennen een unieke belevenis te maken voor zowel de renners als voor de supporters. Noteer in 2024 de tweede week van september alvast met stip in je agenda. Dan komt de koers opnieuw thuis in Vlaanderen, in Limburg.”

Koersgek Vlaanderen

“Nadat we bijna één jaar geleden het WK Wielrennen mochten ontvangen, verwelkomen we in 2024 graag het jongere en kleinere broertje: de Europese kampioenschappen”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Vlaanderen is koersgek en steekt dit niet onder stoelen of banken. Het fantastische WK Wielrennen was op alle vlakken een schot in de roos en een fantastisch uithangbord voor onze streek. Met het EK in 2024 zetten we opnieuw onze sterke organisatorische schouders onder een topwielerevenement.”

“Dit topevent is een buitenkans voor onze provincie”, zeggen gedeputeerde Regiomarketing en Communicatie provincie Limburg Bert Lambrechts en gedeputeerde Toerisme provincie Limburg Igor Philtjens. “Onze prachtige landschappen, toeristische trekpleisters en natuurlijk ons ongeëvenaard netwerk van fietspaden worden hiermee internationaal in de kijker gezet. Binnen -en buitenlandse bezoekers kunnen zo genieten van een totaalervaring – en natuurlijk van de spreekwoordelijke Limburgse gastvrijheid”.

Heusden-Zolder

Het startschot van de wedstrijden zal weerklinken in Heusden-Zolder, het wielrennen niet onbekend. In 2002 werden er de wereldkampioenschappen op de weg gereden, in de winter halen de veldrijders er al jarenlang hun hart op tijdens de kerstperiode en op dit moment krijgt een gloednieuwe wielerpiste er vorm. Burgemeester Mario Borremans (GOED) benadrukt dat ze beschikken over de nodige infrastructuur en expertise, denk maar aan Circuit Zolder en de nabij gelegen velodroom in aanbouw. Er is in 2024 geen betere startplek voor dit wielerfeest dan bij ons waar het steeds bruist van de sportiviteit!”

Hasselt

Alle wedstrijden zullen hun ontknoping kennen in provinciehoofdstad Hasselt, een stad die de fiets en het wielrennen omarmt. Vorige maand ging voor het tweede jaar op rij de Ronde van Limburg onder grote publieke belangstelling van start in Hasselt. Als gaststad van de 2024 UEC Road European Championships wil Hasselt nog meer de kaart van de fiets trekken. “Hasselt vormt de ideale uitvalsbasis om van onze provincie in het algemeen en van de Europese kampioenschappen in het bijzonder, te genieten”, is burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA) overtuigd.

Wielerfans kunnen zich opmaken voor een fantastische wielerweek in Limburg, Vlaanderen. Hoe het programma van 11 tot en met 15 september 2024 er precies zal uitzien en op welke parcours we zullen kennismaken met de Europese kampioenen van 2024, zal op een later moment bekendgemaakt worden.

