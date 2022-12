Eindejaarsvuurwerk afgelast in verschillende gemeenten door sterke wind, in Antwerpen wordt wel vuurwerk afgeschoten

Vrijdagavond besliste het stadsbestuur van Hasselt om de geplande vuurwerkshow af te gelasten . Particulieren mogen in Hasselt en Genk wel vanaf 23 tot 1 uur zelf vuurwerk afsteken zonder dat ze daarbij een vergunning moeten aanvragen. Zowel het stadsbestuur van Hasselt als dat van Genk roepen op om dit op een veilige manier te doen en rekening te houden met zowel mens als dieren. In Genk zelf was dit jaar geen vuurwerk gepland.

In heel wat andere steden is het nog bang afwachten of het eindejaarsvuurwerk wel zal doorgaan. Zo wacht het Brusselse stadsbestuur de weersomstandigheden af tot vanavond 22 uur. In Brugge wordt de beslissing iets vroeger genomen, daar weten de inwoners rond 20 uur of ze het nieuwe jaar kunnen inzetten met vuurwerk. “Het is uiteindelijk de brandweer die - in samenspraak met de vuurwerkproducent - zal beslissen of het vuurwerk om middernacht afgeschoten wordt of niet”, zegt Filip De Craemer, voorzitter van Comité voor Initiatief.