Eigenaar van Zonhovense boerderij waar drugslab stond vraagt werkstraf

HasseltTijdens de tweede dag van het grote drugsproces ‘Bruindump’ in Hasselt kwam vandaag de verdediging aan het woord. De 51-jarige eigenaar en verhuurder van de boerderij in de Zonhovense Kolverenstraat, waar een zeer groot drugslab draaide, vroeg een werkstraf.

Lees alles over het proces ‘Bruindump’ in ons dossier.

De man stond mee terecht in het groot drugsproces waarbij kopstuk Thomas P. uit Kinrooi 15 jaar cel en 160.000 euro boete riskeert. Het parket vroeg voor de man 6 jaar cel en een boete van 40.000 euro. Zijn advocaat Jetze Landuyt pleitte dat de man op het verkeerde moment de verkeerde beslissing had genomen.

Geen crimineel profiel

De industrieel ingenieur zat op een schuldenberg nadat hij een project met bijzondere kunststoffen biervaten de grond in geboord zag doordat hij door investeerders was buitengewerkt. Sindsdien groeiden de financiële problemen. Hij was ook de man achter het idee van ‘a perfect draft’ voor een eigen tap in huis.

Advocaat Landuyt verklaart hoe de man in contact kwam met de criminele organisatie van Thomas P. “Hij vertelde overal over zijn problemen met zijn project en zoiets kwam ter ore van mensen uit het criminele milieu. Het profiel van deze man past totaal niet in dat milieu.”

Niet op de hoogte van drugslab

“Iemand sprak hem aan om de kelder van zijn woning te huren voor het inrichten van een cannabisplantage. Hij ontving eenmaal 5.000 euro. De boerderij in Zonhoven probeerde hij ook te verhuren. Twee beklaagden onderhandelden de huur voor de boerderij, terwijl mijn cliënt op een gegeven moment de privacy van de huurders moest respecteren. Hij mocht er niet meer komen.”

Volgens Landuyt was zijn cliënt niet op de hoogte van wat er in de boerderij gebeurde. “Toen een buurman melding maakte van de verdachte handelingen en de chemische geur, nam hij de beslissing een poging te doen het verhaal op een rustige manier te laten eindigen.”

De vervaardiging en de verkoop van amfetamines en de voorbereidende handelingen worden betwist. De plantage in zijn eigen kelder niet. Landuyt meent dat de man de huur wilde stopzetten, maar hij werd vervolgens naar de woning van de Libanese rechterhand van het kopstuk in Roermond gebracht. Daar werd als dreigement met een vuurwapen een droog schot gelost. In een brief had hij zijn ongenoegen geuit over de vervuilde toestand en rotzooi in de boerderij.”

Doorstart maken

“We zullen zeker niet de vermoorde onschuld spelen. Hij is nog altijd zeer actief als ingenieur. Hij had de boerderij voorheen altijd legitiem verhuurd, maar daarna heeft hij onvoldoende vragen gesteld. Hij heeft een blanco strafblad.”

“Je kan hem verwijten dat hij nogal makkelijk zijn ogen dicht doet. De boerderij kwam volop in de media en opeens werd hij het grote gezicht van de criminaliteit in Limburg. Hij is bezig met het afbetalen van zijn collectieve schuldenregeling. Als de rechtbank niet wil ingaan op een werkstraf, dan mag de celstraf stevig zijn maar met uitstel.”

De man nam zelf nog het woord en zei veel spijt te hebben. “Mijn vrouw is geruïneerd en mijn dochter zit met trauma’s. Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien. Ik ben aan het werken aan een doorstart van mijn leven”, zei de geëmotioneerde beklaagde in zijn laatste woord.

LEES OOK