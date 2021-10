Eerste inhoudelijke zitting in dossier-Reuzegom afgelopen: “Vier liter zeewater. Dat is de hoeveelheid die Sanda Dia heeft binnen gekregen”

Koen de Wit wint de laatste Bel­car-ra­ce, Marc Goossens op podium in Nascar op Circuit Zolder

10 oktober Het American Festival op Circuit Zolder is een sportief en extrasportief succes geworden. Een prachtige herfstzon, veel volk en heerlijk bevochten wedstrijden in de diverse raceklassen. Het Belcar Endurance Championship kent zijn laatste winnaars en uiteraard de kampioenen van dit seizoen 2021 en in de EuroNASCAR Pro ging de zege naar de regerende kampioen Alon Day, kersvers winnaar ook van de 24 uur van Zolder. De man uit Israël haalde het voor ‘onze’ Marc Goossens.