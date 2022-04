Eerste infodag voor Hogeschool PXL zonder mondmaskers

Hasselt Hasselts vaccinatie­cen­trum zet eerste 180 prikjes in Huisartsen­wacht­post Herkenrode: “Zeker niet onze laatste verhuis”

Wie in Hasselt nog een prikje tegen het coronavirus wil krijgen, kan vanaf vandaag terecht op de kleinschalige locatie in de Huisartsenwachtpost Herkenrode. Deze woensdagavond vliegen alvast de eerste 180 prikken de deur uit voor de 5 tot 11-jarigen en alle +12 jarigen, waarna elke week zeker één prikmoment volgt, tot en met 25 mei. Meer prikmomenten binnenkort? “Die kans zit er goed in, want ook volgende week zijn we al ‘uitverkocht’”, aldus programmatiemanager Olivier Hoogmartens.

20 april