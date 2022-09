Eerste familiedag van Hasseltse onderneemster Caroline Rigo is meteen schot in de roos

Liefst 100 deelnemers genoten van de barbecue en het snoepbuffet, de volksspelen, het steltenlopen, diverse activiteiten en workshops rond circus en ballonplooien. “Investeren in mensen vind ik belangrijk, omdat ons werk vandaag een belangrijk deel uitmaakt van ons leven. In de huidige tijden vloeien werk en privé vaak in elkaar over, waardoor ook de partners en gezinnen betrokken worden. Daarom hebben we hen ook meegevraagd op deze mooie teamdag. De kans is dan ook groot dat we dit jaarlijks gaan herhalen”, aldus Caroline Rigo, die in een aangepast ringmeester-tenue de gasten feestelijk verwelkomde.