Eerste 55 Oekraïense vluchtelingen komen aan in Hasseltse Welzijnscampus: “Straks plaats voor 120 mensen in nood”

HasseltDe Welzijnscampus in Hasselt verwelkomde vanmiddag de eerste 55 vluchtelingen uit Oekraïne, onder wie heel wat kinderen. Daar zal in de nabije toekomst meer plaats gemaakt kunnen worden dan eerder gedacht, namelijk van 80 opvangplaatsen naar 120. “Het is onze taak om hen met open armen te ontvangen en om hen door deze moeilijke periode te loodsen”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Tientallen medewerkers van diverse stadsdiensten waren de voorbije dagen en uren in de weer om de collectieve opvang in de Welzijnscampus in de Albrecht Rodenbachstraat klaar te stomen voor de eerste vluchtelingen. “Een huzarenstukje”, vertelt burgemeester Steven Vandeput. “Er waren wel wat basisbenodigdheden aanwezig, maar natuurlijk hebben we in ijltempo zaken in beweging gezet om vandaag van een kwalitatieve collectieve opvang te mogen spreken. Bovendien kunnen we in de Welzijnscampus eenvoudig een huiselijke sfeer creëren, wat een enorme meerwaarde is voor de gasten.”

Van 80 naar 120 opvangplaatsen

Vorige week werd nog een dry-run georganiseerd om de opvang in de Welzijnscampus te verfijnen. Intussen zijn zes maatschappelijke assistenten aan het opvangproject toegewezen en worden zij hiervoor gesteund door een uitgebreide taskforce, bestaande uit collega’s van andere staddiensten. Zo zullen de Jeugddienst en het Huis van het Kind hun expertise inzetten voor de begeleiding van de allerjongsten, en is er ook aandacht voor psychosociale opvang. Ook externe partners en experts worden ingeschakeld, net zoals een 20-tal vrijwilligers de voorbije dagen de handen uit de mouwen staken.

Intussen brengen we alles in gereedheid om op de Welzijnscampus op korte termijn verder op te schalen. Bovenop de eerder aangekondigde 80 plaatsen zouden er nog zo’n 40 extra bedden kunnen geplaatst worden. Het administratieve team van het Family Justice Center verhuist vervroegd naar een nieuwe locatie. “Intussen konden we ook 400 plaatsen voor vluchtelingen aankondigen op de RECOR-site. Deze zullen stapsgewijs klaar en beschikbaar gemaakt worden. We blijven verder zoeken naar duurzame en kwalitatieve alternatieven. Dit is nog maar een begin. De uitdaging die in onze stad nog te wachten staat zal nog vele malen groter zijn. Ik ben dan ook blij dat wij zo’n warme stad zijn en beroep kunnen doen op erg veel geëngageerde mensen.”

Hasseltse solidariteit

Hasselaren blijven de stadsdiensten intussen overspoelen met allerhande initiatieven om de oorlogsvluchtelingen te helpen. Hiervoor ontwikkelde de stad de webpagina hasselt.be/oekraine. Hier kan je je hulpaanbod registreren, gaan de van vrijwilligerswerk, over huisvesting tot hulpmaterialen. Je vindt op deze pagina ook andere, nuttige informatie. “De solidariteit van de Hasselaar is ongelofelijk. Als we dan toch naar lichtpuntjes zoeken in deze donkere tijden, dan is het zeker het grote hart dat de Hasselaar alweer toont”, besluit burgemeester Vandeput.