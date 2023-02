Eén op acht Hasselaren hebben duidelijk zichtbaar huisnummer

Met een goed zichtbaar en reflecterend huisnummer kan je cruciale tijd winnen in kritieke situaties. Daarom pakte de stad Hasselt in 2022 uit met een grootschalige campagne om het belang van duidelijke huisnummers in de verf te zetten. Met de slogan ‘Uw huisnummer of uw leven?’ bood het stadsbestuur alle Hasselaren een correct huisnummer aan.

200 aanvragen per week

“Met succes. We gingen van 8 aanvragen per dag naar 40. Sinds begin november zitten we op een constante van ongeveer 30 aanvragen per dag, wat neerkomt op zo’n 200 aanvragen per week. De Hasselaar helpt duidelijk mee aan de veiligheid in onze stad. Tijdens een noodgeval telt immers elke seconde. De brandweer, ambulance of politie mag dan geen tijd verliezen met het zoeken naar de juiste woning of gebouw”, besluit Vandeput.