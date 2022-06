“Een ‘Boer zoekt Vrouw’-verhaal? Dat niet, maar niemand is graag alleen”: landbouwer Pieter zoekt helpende handen in natuurgebied Herkenrode

“Voor alle duidelijkheid: niks moet, alles mag”, steekt ‘boer van Herkenrode’ Pieter Coopmans van wal. Achttien jaar lang werkt hij als zelfstandig landbouwer op het gigantische gebied rond de abdij van Herkenrode. Enkele maanden geleden kwam de site in handen van Toerisme Vlaanderen en die switch bracht Pieter op ideeën. “Binnen wordt er al gewerkt met tal van vrijwilligers die het erfgoed onderhouden. Waarom zou dat buiten ook niet lukken? De afgelopen jaren kreeg ik regelmatig de vraag of ik geen hulp nodig had om pakweg de lammetjes eten te geven of het fruit van de boomgaard te plukken. Maar ik kon als zelfstandig landbouwers niet zomaar vrijwilligers in dienst nemen”, legt Coopmans uit.