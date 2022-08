Dronken bestuurder die voorlopig rijbewijs verliest, wordt opgehaald door andere dronken chauffeur

Autosport Louis Machiels wil na een tweede plaats in 2021, weer winnen in de 24 uur van Spa

Louis Machiels is aan zijn twaalfde editie van de TotalEnergies 24 Hours of Spa toe en de 51-jarige Limburger is ondertussen weer trouw aan AF Corse en Ferrari. Machiels won de race tweemaal in de categorie Pro/Am en werd vorig seizoen nog tweede. Dit jaar doet hij het met uiteraard met zijn vaste maat Andrea Bertolini, de razendsnelle belofte Alessio Rovera en de Italiaan Stefano Costantini.

28 juli