Dringend op zoek naar jouw blokplek? Hasseltse studenten zijn voortaan welkom in Hostel H

Basketbal BNXT League Jarne Lesuisse (Limburg United): “Na ruime winst bij Yoast United zijn we klaar voor het duel tegen Den Helder Suns in de BNXT play-offs”

De laatste wedstrijd van de Silver League was een uitstekende gelegenheid voor Limburg United als voorbereiding op de BNXT play-offs. Het team van voorzitter Maarten Bostyn was zeker van de tweede plaats en kon ontspannen in Bemmel vlot afstand nemen van Yoast United (84-111).

1 mei