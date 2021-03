Drie verdachten in corruptieschandaal De Voorzorg blijven in de cel: een verhaal van corruptie, miljoenendeals en cash geld

“Ik wil mij inzetten voor ethisch ondernemen”, zegt de 55-jarige Tony Coonen in een promofilmpje als lijstduwer voor de Kamerlijst van de sp.a in 2019. Een uitspraak waar de topman van de socialistische mutualiteit De Voorzorg in Limburg dezer dagen spijt van zal hebben. Hij is van zijn rode troon gestoten en blijft samen met zijn boekhouder, een vastgoedmakelaar in de cel nadat hij de ‘draaischijf’ werd in een verhaal van corruptie, miljoenendeals en een hoop cash geld.