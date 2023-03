Drie jaar cel voor verkrachting op manege: “Hij zou haar naar internationaal niveau brengen”

Jonge boeren Anne (24) en Dieter (26) trekken naar Brussel: “Laat ons toch een toekomst hebben!”

Een colonne van een kleine 3.000 boze boeren trekt vandaag uit alle hoeken van Vlaanderen naar Brussel om te betogen tegen het stikstofakkoord en de onzekerheid in hun sector. Ook Anne Haesen (24) en Dieter Martens (26) uit Borgloon waren vanmorgen al héél vroeg uit de veren om met de tractor mee te rijden. “Eerst hebben we alle dieren verzorgd en dan zijn we vertrokken. Vandaag gaat het over onze toekomst en dat is té belangrijk”, klinkt het.