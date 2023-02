Drie inbraken in Diepenbeek en Hasselt

Twee van de drie inbraken vonden plaats in Diepenbeek, op het Marktplein en in de Stationsstraat. Op beide locaties werd ingebroken in een handelszaak, waar een som cashgeld gestolen werd. Een derde inbraak gebeurde op woensdagavond in Hasselt, op de Vuurkruisenlaan. Daar is het juiste nadeel nog niet gekend.