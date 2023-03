Drie cipiers opgepakt na inval in gevangenis: “Zoektocht focuste zich op gsm’s van amper 4 centimeter groot”

“Dankzij mijnbouw leefden in Genk alle culturen vredevol samen... tot 9/11”: oud-burgemees­ter Jef Gabriels over­schouwt zijn stad voor én na de mijnen

In iets meer dan 2 minuten deed Tom Waes vorige zondag het Limburgse mijnverleden uit de doeken in Eén-programma ‘Het Verhaal Van Vlaanderen’. Over 38.000 jaar geschiedenis is dat wellicht in verhouding. Maar de mijnindustrie veroorzaakte een aardverschuiving in het landschap, de welvaart én de bevolkingsgroei in Limburg, waar we nog steeds de gevolgen van voelen. Samen met oud-burgemeester Jef Gabriels (76) blikken we terug op hoe ‘zijn’ Genk omging met het komen en gaan van de mijnen.