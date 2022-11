Domein Kiewit organiseert workshop fruitbomen snoeien op 12 november

Maasmechelen Veelpleger (36) krijgt nieuwe celstraf van 44 maanden na 11 eerdere veroorde­lin­gen: “Het plegen van strafbare feiten is voor hem een levens­stijl geworden”

Een 36-jarige veelpleger uit Maasmechelen, die nu een celstraf van drie jaar uitzit, is opnieuw veroordeeld tot ruim 3,5 jaar cel. Hij pakte zijn ex zwaar aan, bedreigde haar meermaals met de dood, probeerde in te breken in een vuurwerkwinkel en weigerde zijn gsm codes mee te delen aan de onderzoeksrechter. Ook in de rechtbank haalde de dertiger uit naar de aanklager en moest hij onder politiebegeleiding uit de rechtszaal verwijderd worden. “Hij heeft geen voeling meer met de normen een waarden van de maatschappij”, besloot de strafrechter.

4 november